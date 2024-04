Seit dem Karfreitag ist das Mosaik der ausgezeichneten Restaurants in der Region Mittelkärnten wieder komplett. Zu Ostern öffnete „Der Mundschenk am Weingut Georgium“ am Längsee seine Pforten. Andreas Katona (40) ist der neue Pächter des gediegenen Lokals Georgium-Paars Uta Slamanig und Marcus Gruze.