Ihm blute das Herz, seufzt der gebürtige Italiener Giovanni Platania mit Hinblick auf den 31. Mai. Es wird der letzte Tag sein, an dem er in St. Veit seinen Pizzaofen beheizt. Denn der 66-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand und schließt deshalb die Pforten seiner Cantina Toscana.