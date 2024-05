Am Mittwoch wird die Mittagspause zu einer Geschmacksreise – indische Gericht werden im Fuchspalast zubereitet und verkauft. Es ist eine Premiere, die Koch Lijoy George Vadassery als Testlauf sieht. „Wenn es gut läuft, wollen wir damit weitermachen und einmal wöchentlich in St. Veit auskochen.“

Lijoy George hatte im Vorjahr das Gasthaus Rangetiner in Feldkirchen übernommen und dort nicht nur indische Küche, sondern auch Yoga-Kurse angeboten. „Aber wegen der hohen Betriebskosten haben wir es nicht mehr geschafft“, erzählt er. Seit der Schließung des Restaurants arbeitet George im Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim und bekocht dort die Gäste. Doch den Schritt in die Selbstständigkeit wollen er und seine Frau nicht aufgeben: „Wir suchen etwas Kleines und haben deswegen im Fuchspalast gefragt, ob wir es einmal ausprobieren dürfen. Am Mittwoch werden wir schauen, wie die indische und ayurvedische Küche in St. Veit ankommt.“

Zwischen 11 und 14 Uhr kann man das Mittagessen im Fuchspalast abholen. Allerdings muss man noch bis Dienstag telefonisch unter 0676 6061293 vorbestellen. Von „Chicken Curry“ für 13 Euro über „Kichererbsen Masala“ und Gemüse in Nuss-Kokossauce bis hin zu Grillkäse in Spinat-Linsen-Sauce (je elf Euro) reicht das Angebot. Dazu gibt es Reis und Salat.

Indisch kochen lernen

„Es richtet sich in erster Linie an Büromitarbeitende“, beschreibt Vadassery die Zielgruppe. Aber auch Liebhaber der indischen Küche sollten sich den würzigen Testlauf am 8. Mai nicht entgehen lassen. Für sie hat der indische Koch noch etwas Spezielles geplant: „In Zukunft wollen wir auch ayurvedische Kochkurse in St. Veit anbieten“, verrät er. Diese sollen auch im Kunsthotel Fuchspalast stattfinden, sofern genügend Nachfrage da ist.

Auch indische Kochkurse in St. Veit sind geplant © kk/Privat

Lijoy George Vadassery hat sein Handwerk in Indien gelernt und arbeitete dort als Patissier. 2011 zogen er und seine Frau schließlich nach Tirol, weil eine österreichische Familie den Koch in Indien entdeckt, und quasi abgeworben hatte. Seither lebte er in gehobenen Hotels wie Hochschober, Falkensteiner und jetzt dem Ronacher seine Kochkunst aus. Der Wunsch, selbstständig zu werden, trieb Lijoy George im November 2023 dazu an, dem altehrwürdigen Gasthaus Rangetiner neues Leben einzuhauchen. Doch die hohen Betriebskosten führten nach nur wenigen Monaten wieder zur Schließung. In St. Veit will man nun zuerst testen, ob überhaupt Interesse an einem indischen Mittagessen besteht.