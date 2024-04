In den vergangenen Jahren gestaltete man im Hotel Hochschober einen Großteil der 116 Zimmer und Suiten neu. Im letzten Schritt bekommen nun die sogenannten „3-Seen-Zimmer“ ein neues Aussehen – im „eigenständigen Hochschober-Design“, wie man seitens der Hotelbetreiber Karin Leeb und Martin Klein informiert. Die „Bergkönig-Komfortzimmer“ verwandelt man in die „Bergkönig-Komfortzimmer“ mit Seeblick und in die „Zirbenzimmer“. Die Zirbenzimmer dienen als Familien-Appartements und Superior-Doppelzimmer mit eigener Terrasse und privatem Alpenstrand. Bei den Materialien setzt man bei Böden und Möbeln auf Eiche und Zirbenholz. Mit neuen Fenstern und Balkontüren erreicht man mehr Energieeffizienz.