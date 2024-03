Ende Februar ging die langjährige Wirtin Heidelinde Hochsteiner in Pension. Nach 38 Jahren übergibt sie „ihr“ Gasthaus Hochsteiner in neue Hände. Lange bleibt die alteingesessene Gaststätte nicht geschlossen, denn der neue Betreiber steht bereits in den Startlöchern – und bringt eine gewisse Portion Internationalität mit in die 830-Seelen-Gemeinde.