Der bisherige Pächter des „Sternenberg Gasthof“ auf der Hochrindl, Klaus Michael Dolleschall, entschloss sich für eine neue berufliche Herausforderung. Das Restaurant ist aber bereits wieder verpachtet, man wollte einen möglichst nahtlosen Übergang für den Betrieb, der 2020 von der Tomas Group revitalisiert und auf eine neue kulinarische Linie gebracht wurde. „Wir freuen uns, dass Familie Elisabeth und Gernot Siebert neue Pächter des Sternenberg Gasthofes auf der Hochrindl sind“, heißt es nun seitens der Tomas Group. „Ab Mai kocht ‚die Maierin‘ im Sternenberg Gasthof“, sagt Thomas Seitlinger“, Begründer und Geschäftsführer der Tomas Group. Elisabeth und Gernot Siebert sind keine Unbekannten in der Kärntner Gastronomie.

„Schlüsselübergabe“ an den neuen Pächter in den Räumen der Tomas Group in Klagenfurt © KK/TOMAS GROUP

„Das Ehepaar blickt auf eine mittlerweile 40-jährige Gastronomieerfahrung zurück“, informiert die Tomas Group. „Die Familie Siebert gehört der Kärntner Wirtshauskultur an und kocht 99 Prozent ihrer Speisen ausschließlich selbst und frei von chemischen Zusatzstoffen.“ Elisabeth Siebert habe die Liebe zum Kochen von ihrer Mutter in die Wiege gelegt bekommen.

Auch mit der Arbeit in Wintersportorten ist das Paar vertraut. Bisher führten Gernot und Elisabet Siebert das Restaurant „Zur Maierin“ in Bad Kleinkirchheim. Auch dort setzte man wie im Gasthof Sternenberg auf traditionelle österreichische Küche. Der Name des bisher geführten Lokals hatte seinen Ursprung im Mädchennamen von Elisabeth Siebert, sie hieß vor ihrer Heirat Maier. Ihr Mann wird sich um das Service kümmern: „Gernot Siebert bewirtet seine Gäste mit Liebe, Ruhe und großer Gastfreundschaft“, so die Information der Tomas Group. Die Wintersaison auf der Hochrindl ist bereits beendet, der „Sternenberg Gasthof wird jedoch als Ganzjahresbetrieb geführt.