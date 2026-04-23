Ein Brand auf dem Gelände einer ehemaligen Biogasanlage hatte Donnerstagnachmittag in Nikolsdorf, Bezirk Lienz, einen Großeinsatz der Einsatzkräfte zur Folge. Auf dem von einem Unternehmen angemieteten Areal werde Müll gelagert. Laut Auskunft der Polizei waren Plastik-, Karton- und Holzstapel in Brand geraten.

Niemand verletzt

Den sechs Feuerwehren, die mit 20 Fahrzeugen ausgerückt waren, war es gelungen, ein Ausbreiten der Flammen auf ein Holz- und Hackschnitzellager sowie auf ein Sägewerk zu verhindern. „Das war aber aufgrund des Windes eine Challenge“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl. Kurz vor 20.45 Uhr war das Feuer komplett eingedämmt. Man stehe kurz vor dem „Brand aus“. „Nachlöscharbeiten werden noch durchgeführt“, sagt Draxl. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz vor Ort.

Bei den Einsatzkräften wurden Erinnerungen an den Großbrand im Vorjahr in Nußdorf-Debant wach. Damals war auf dem Gelände einer Recycling-Anlage ein Feuer ausgebrochen.