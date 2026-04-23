Es ist nur ein kurzes Video auf der von Facebook-Seite Josef Mair, Bürgermeister von Außervillgraten, aber es hat bereits tausende Aufrufe. Eine junge Frau beobachtet darin, wie ein Wolf talauswärts am helllichten Tag auf der Landesstraße läuft. Der Kommentar der Frau im Auto: „Ich spinn, ich scheiß mir die Hose an.“

Mehrere Schafsrisse

„Diese Szene ist wirklich außergewöhnlich. Überhaupt, weil dieses Straßenstück an einer Siedlung vorbei führt“, sagt Mair. In den letzten Jahren hat es auch auf den Osttiroler Almen mehrere Schafsrisse durch Wölfe gegeben, „so früh im Jahr waren sie bisher aber nicht zu sehen.“

In Tirol gilt seit dem 1. April eine neue Rechtslage. Für einen Abschuss ist seither nicht mehr zwingend eine Verordnung notwendig. Eine unmittelbare Gefahr durch das Tier – auch ohne vorhergehendes Rissereignis – sei ausreichend, um einen Wolfsabschuss zu ermöglichen.