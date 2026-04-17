Die Wolfspopulation in Kärnten nimmt zu, obwohl jährlich zahlreiche Problem- und Risikowölfe entnommen werden. Verantwortlich für dieses Phänomen sind Zuzüge aus anderen Ländern, primär aus Italien und Slowenien. Daher wird Kärnten im Sommer einen alpenländischen Wolfsgipfel zur Etablierung eines überregionalen Managements abhalten.

Roland Norer © LWK Kärnten

27 Wölfe wurden in Kärnten im Jahr 2022 nachgewiesen, 43 Individuen waren es im Vorjahr – obwohl die Rekordzahl von 13 Tieren entnommen wurde. Das Problem sei laut dem Land, dass Wölfe keine Grenzen einhalten und in anderen Ländern andere oder keine Verordnungen vorliegen. „In Österreich ziehen jetzt die anderen Bundesländer nach, auch in Deutschland. In der Schweiz war man lange untätig, jetzt gibt es jährlich vier Monate lang proaktive Bestandsregulierungen bis zu einer gewissen Zahl an Rudeln. Da werden pro Jahr zwischen 60 und 100 Tiere entnommen“, sagt der renommierte EU- und Agrarrechtsexperte Roland Norer in seinem Buch „Leben mit dem Wolf - Anleitung für ein Wolfs-Management in Europa.“

Italien hingegen hat kein aktives Bestandsmanagement, aber eine Wolfspopulation, die auf 3500 Individuen geschätzt wird. „Der Großteil unserer Wölfe kommt aus Italien. Dort wurden bisher nur zwei Tiere erlegt“, sagt Josef Obweger, Obmann des Kärntner Almwirtschaftsverbandes. Und Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber erklärt: „Der Zuzug wird massiv weiter steigen. Es wird eskalieren, denn der Druck bleibt bei uns.“ Er sieht die Bewirtschaftung der 1800 Kärntner Almen in Gefahr. Die Zahl der Betriebe, die Nutztiere auf die Almen treiben, ist in den letzten 25 Jahren von 5345 auf 3438 gesunken.

„Der Wolf kann nicht innerhalb eines Bundeslandes oder eines Landes beurteilt werden. Der Alpenraum müsste der Bezugsrahmen für den Erhaltungszustand sein“, sagt auch Landesrat und Jagdreferent Martin Gruber (ÖVP). Daher wird Kärnten erstmals einen grenzüberschreitenden Wolfsgipfel veranstalten, dazu im Sommer mit Vertretern aus Land-, Alm- und Jagdwirtschaft sowie Politikern aus dem Alpenraum ein überregionales Wolfsmanagement ausarbeiten.

Kritik vom WWF

Kritik kommt von Natur- und Tierschützern. Eine „wachsende Zahl an Eingriffen in die Wolfspopulation, eine schwächere Familienstruktur und relativ wenige Jungtiere“, ortet WWF-Experte Christian Pichler, der sich auf einen aktuellen „Statusbericht Wolf“ bezieht. „Damit sind wir noch weit von einem günstigen Erhaltungszustand der Art entfernt.“ Die Behörden sollten mehr auf fachgerechte Herdenschutzmaßnahmen setzen, als auf eine zunehmende Entnahme der Tiere.