Dichte Wolken machen sich derzeit über der Steiermark breit. Eine Aussicht auf Besserung ist vorerst auch nicht zu erwarten. Denn: Die Prognosekarten der GeoSphere Austria zeichnen ein klares Bild. Im Ausseerland sowie im Enns- und Salzatal regnet es anhaltend schwach bis mäßig, während es zwar im übrigen Land trocken bleibt, jedoch nicht sonderlich angenehm. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 Grad in Bad Aussee und 22 Grad in Bad Radkersburg.

Zumindest etwas Verbesserung verspricht der Samstag. Zwar erwarten die Meteorologen am Vormittag noch Regen in der Obersteiermark, danach soll es aber bereits auflockern. Bei mäßig bis lebhaftem Nordwestwind kommt dann am Nachmittag immer mehr die Sonne heraus. In Leibnitz springt das Thermometer auch wieder über die 25-Grad-Marke, in Mariazell bleibt es hingegen unterdurchschnittlich kühl bei 22 Grad.

Gewitter und Wind

Wechselhaft geht es jedoch dann in den Sonntag. Entlang der Alpennordseite bilden sich frühmorgens schon Wolken. Gegen Nachmittag ist vor allem im Bergland von Schauern und Gewittern auszugehen. Dazu weht im Norden teils lebhafter Wind aus Nordwest, im Süden ist es schwach bis mäßig windig.

Auch zum Wochenstart rechnet die GeoSphere mit einer erhöhten Schaueranfälligkeit. „Vorübergehend gibt es zwar sonnige Auflockerungen, Quellwolken sind aber ein ständiger Begleiter. Schauer, am Nachmittag auch Gewitter, sind jederzeit möglich, der Schwerpunkt liegt aber am Nachmittag“, so die Meteorologen. Die Höchstwerte gehen nicht über 21 Grad hinweg.

Für Dienstag wird ebenso prognostiziert, dass Schauer und Gewitter im ganzen Bundesland an der Tagesordnung sind. Zumindest die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 25 Grad.