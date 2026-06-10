Es war heftig, was am Dienstag über der Steiermark niederging. Kräftige Regenmassen zogen durch das Land und sorgten in mehreren Regionen für teils mächtige Schäden. Der Blick auf die Prognosekarten der Geosphere Austria zeigt: Besserung ist vorerst nicht in Sicht.

Der Meteorologe Martin Kulmer sagt: „Man muss gar nicht lange in die Zukunft blicken, um zu sehen, das Schlimmste haben wir noch nicht hinter uns.“ Auch am Mittwoch soll es demnach nochmal kräftig in der Steiermark niedergehen. Laut Kulmer bringt die Kaltfront aus Nordwesten und das Tiefdruckgebiet aus Italien neuerlich Regen und Schauer in die Steiermark.

50 Liter Regen pro Quadratmeter

In den Abendstunden und in der ersten Nachthälfte dürfte es demnach wieder heftig werden. „Im Murtal kann es bis zu 50 Liter pro Quadratmeter regnen, im Süden bis zu 20 Liter“, sagt Kulmer. Immer wieder würden sich auch heftige Windböen einmischen, speziell aus Slowenien ziehen Gewitter mit bis zu 70 km/h starken Böen in die Grüne Mark.

Kulmer sagt aber auch: „Es wird zwar heftig, aber kurz.“ Schon nach Mitternacht dürfte der Regen allmählich abklingen. Schauer und Gewitter bleiben zwar vereinzelt im Raum der Alpennordseite noch möglich, in Graz und in der Südsteiermark dürfte es danach aber trocken bleiben.

Sommer kommt nur langsam zurück

Der Ausblick bleibt aber eher bescheiden. Der Sommer macht demnach vorerst Pause. Erst am Samstag klettern die Temperaturen in Graz wieder auf 25 Grad. Zum Start der neuen Woche soll dann auch die Sonne wieder vermehrt ins Land zurückkehren. Vorerst gilt es noch einige Tage mit überschaubarem Sonnenschein und Temperaturen rund um die 20 Grad zu überstehen.