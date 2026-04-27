Klare Verhältnisse beim Ortsparteitag der FPÖ-Stall: Herwig Pacher wurde in Anwesenheit von Landesparteiobmann Erwin Angerer einstimmig als Ortsparteiobmann bestätigt. Mit 100 Prozent der Stimmen sprachen ihm die Mitglieder erneut ihr uneingeschränktes Vertrauen aus und bekräftigten damit seinen bisherigen Kurs an der Spitze der Ortspartei. Ebenfalls ohne Gegenstimme fiel die Wahl von Linda Moser zur Ortsparteiobmann-Stellvertreterin aus. Auch sie erhielt damit ein klares Mandat und soll künftig eine zentrale Rolle in der Parteiarbeit vor Ort einnehmen.

Pacher zeigte sich nach dem eindeutigen Ergebnis dankbar: „Ich danke allen Mitgliedern herzlich für dieses starke Vertrauen. Gemeinsam mit meiner engagierten Mannschaft werden wir weiterhin mit voller Kraft für die Anliegen unserer Bürger arbeiten und die positive Entwicklung unserer Gemeinde konsequent vorantreiben.“ Auch Angerer gratulierte zur Wiederwahl und betonte die weitere Zusammenarbeit: „Ich wünsche dem neu gewählten Obmann und seinem Team alles Gute und freue mich auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit.“