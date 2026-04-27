„Kräftezehrend“, so beschreibt Gemeindefeuerwehrkommandant Martin Guggenberger den Einsatz beim nach wie vor nicht gelöschten Waldbrand im Lesachtal. Über Nacht ist das Feuer an manchen Stellen erneut aufgeflammt.

Feuerwehren mussten entlastet werden

„Das betrifft die Stellen im Mittelbereich, wo es extrem unwegsam ist. Aber wir können froh sein, dass die Ränder gut halten. Das haben wir am Sonntag gut geschafft“, sagt Guggenberger. Auch im Norden im Bereich der Sam-Alm sieht es gut aus, dort habe man ein Ausbreiten des Feuers ebenfalls verhindern können.

Nach den schwierigen Einsätzen der vergangenen Tage wurde am Montag ein organisatorischer Wechsel vollzogen: „Wir haben die beiden KAT-Züge vor Ort, konnten damit die Kräfte aus dem Lesachtal selbst einmal entlasten. Die Kameraden aus Maria Luggau und aus St. Lorenzen sind aber zumindest fürs Einweisen vor Ort, sie kennen das Gelände ja am besten“, sagt Guggenberger. Am Montag gilt der Fokus den Fronten im Osten und Westen, von dort aus will man sich mit den Mannschaften vorarbeiten. Erneut stehen mehr als 200 Kräfte im Einsatz.

„Im Mittelbereich wird es noch dauern“

Im Mittelbereich wird weiter stark mit Unterstützung von Hubschraubern gearbeitet. „Da wird es sicher noch dauern, bis wir mit den Mannschaften hineinkommen können“, sagt Guggenberger. Viele im Lesachtal haben die Hoffnung, dass das Wetter den Einsatzkräften in die Hände spielt. „Die Niederschlagswahrscheinlichkeit für diese Woche ist mit der Zeit aber immer geringer geworden. Wir hoffen einfach inständig, dass da Hilfe von oben kommt“, sagt der Gemeindefeuerwehrkommandant.

Kommt nun Hilfe von oben?

Die Hoffnung ist begründet, wie Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes erklärt: „Der große Regen ist zwar definitiv nicht in Sicht, aber am Dienstag und Mittwoch ist auch im Lesachtal mit Schauern zu rechnen. Es sind sicher keine großen Mengen dabei, aber für den Kampf gegen Waldbrand und Glutnester kann das hilfreich sein.“ Mit viel Glück könne schon im Laufe des Montags ein kurzer Schauer über das Lesachtal ziehen. Auch der Wind sollte die Situation zumindest nicht weiter verschlimmern, er soll keine große Rolle mehr spielen.

Sollte alles weiter nach Plan verlaufen, ist man im Lesachtal guter Dinge. „Der Dienstag ist natürlich noch durchgetaktet, da kommt erneut ein KAT-Zug herauf. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen“, sagt Feuerwehrkommandant Guggenberger.

B 111 weiter gesperrt

Um 9 Uhr tagte am Montag der Krisenstab, dort wurde das weitere Vorgehen noch einmal besprochen. Der Fokus der Gemeinde abseits der Brandbekämpfung liegt auf der Gailtalstraße (B 111). „Wir haben gerade den Landesgeologen und Experten der Straßenbauabteilung vor Ort. Wir begutachten, welche Maßnahmen wir treffen müssen, um sie möglichst bald wieder einspurig öffnen zu können“, sagte Bernhard Knotz, Bürgermeister der Gemeinde Lesachtal, am Montagvormittag.

Was hat den Brand ausgelöst?

Zur Brandursache gibt es indes weiter keine offiziellen Informationen. Dass eine ausländische Firma im entsprechenden Zeitraum in jenem Gebiet Bäume gepflanzt hat, in dem das Feuer ausgebrochen ist, wird von vielen Feuerwehrleuten und Bewohnern angenommen. Eine Bestätigung von der Polizei gibt es dazu aber weiterhin nicht. „Die Brandermittler des Landeskriminalamts haben bereits Einvernahmen durchgeführt, weitere werden folgen. Mit ersten offiziellen Informationen kann Ende der Woche gerechnet werden“, sagte Polizei-Pressesprecher Werner Pucher am Montag.