Auf wackeligen Beinen steht ein bedingter Vergleich, den Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer und der anwaltlich vertretene ÖGB-Chef René Willegger vor Kurzem in Wien schlossen. Wird er widerrufen, muss sich Willegger, gleichzeitig SPÖ-Landtagsabgeordneter, weiteren gerichtlichen Verfahren und Urteilen stellen.

Entbrannt war der Konflikt, weil Willegger Köfer schwere Vorwürfe wegen angeblicher Beeinflussung einer Gewerkschaftswahl in der Stadtgemeinde Spittal gemacht hatte; dieser setzte sich rechtlich zur Wehr. Auch wenn ein Vergleich formal keinen Sieger kennt, kann sich Köfer in der Vereinbarung als solchen sehen. Willegger und der ÖGB müssen laut dem verfassten Schriftstück öffentlich die Vorwürfe zurücknehmen, Köfer hätte Wahlunterlagen entwendet, er hätte sich in eine geheime Wahlhandlung eingemischt, den Wahlvorgang beeinflusst, Mitgliedern den Austritt aus der Gewerkschaft nahegelegt und hätte Amtsmissbrauch sowie Nötigung begangen. Diese Behauptungen würden „auf ÖGB-internen unrichtigen Informationen“ beruhen, steht im Vergleich.

Wobei auch Köfer einen verbalen Schritt auf Willegger zumachen muss. Er anerkennt laut Vergleichstext die Arbeit der Gewerkschaft als „wichtigen Beitrag für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ Außerdem betont der Team-Kärnten-Chef, er respektiere „die wertvolle Tätigkeit des ÖGB“ und würde niemals zum Austritt aus der Gewerkschaft auffordern.

Keine Antworten

Erklärungsbedarf hat aber nun Willegger, der ja „ÖGB-internen unrichtigen Informationen“ aufgesessen ist. Woher hatte man diese? Wurden sie nicht überprüft? Bezahlt Willegger die Gerichts- und Anwaltskosten – 18.000 Euro werden alleine für die Seite Köfers fällig – oder der ÖGB? Willegger beantwortet auf Kleine-Zeitung-Anfrage keine dieser Fragen und verweist auf ein „laufendes gerichtliches Verfahren“.

Die Kleine Zeitung hat daher mehrere Juristen befragt, wer laut Vergleichsschrift für die Kosten aufzukommen hat. „Der ÖGB muss einen pauschalen Kostenersatz betreffend die Verfahrenskosten der zu diesem Thema anhängigen Gerichtsverfahren leisten“, lautet die einhellige Antwort. Finanziert wird der ÖGB primär über Beiträge der Mitglieder.

Fünf Verfahren

Ob Willegger das Schlichtungsergebnis abnicken wird, sagt er ebenfalls nicht. Köfer, der zum Vergleich steht, wartet den 13. April ab, denn bis zu diesem Datum kann die gütliche Einigung widerrufen werden. Dann sind die fünf Verfahren gegen Willegger beziehungsweise gegen den ÖGB wieder aufrecht, nur die Privatklage wegen übler Nachrede ruht aufgrund der Immunität des Landtagsabgeordneten.