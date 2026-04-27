Die Klaus-Maria-Brandauer-Promenade von Bad Aussee nach Altaussee entlang der Altausseer Traun ist nicht nur bei Fußgängern, sondern auch bei Radfahrern beliebt. Letzteren ist die Benützung in manchen Abschnitten jedoch untersagt, was speziell von Urlaubern oftmals missachtet wird. In genau solch einem Abschnitt wurde ein Spaziergänger am Freitag auf eine zwischen zwei Bäumen gespannte Schnur aufmerksam. Eine Gefährdung, insbesondere für Radfahrer, weshalb er die Polizei alarmierte.

Die Beamten der Inspektion Bad Aussee stellten fest, dass etwa 100 Meter nach dem Zugang „Am Hausersteg“, nahe einer Eisstockbahn an der Traun, eine rund fünf Millimeter dicke und sieben Meter lange Schnur auf 150 Zentimeter Höhe angebracht war. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt und ersucht um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 059133/6351100. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum 24. April zwischen 13 und 14 Uhr eingegrenzt werden.