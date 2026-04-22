Die A9 musste am Mittwoch auf Höhe Gaishorn am See für mehrere Stunden in Richtung Graz gesperrt werden. Der Grund dafür war ein Lkw, der nach einem Unfall gegen 11.20 Uhr quer über die gesamte Fahrbahn stehenblieb. Wie die Polizei am Abend berichtet, verlor der Lenker des Sattelfahrzeuges die Kontrolle und kam ins Schleudern. Bis circa 20 Uhr blieb die Pyhrnautobahn zwischen Trieben und Treglwang in Richtung Graz gesperrt.

Kurze Unachtsamkeit

Der Lkw dürfte wegen kurzer Unachtsamkeit des Fahrers zu weit nach rechts geraten sein. Beim Gegenlenken geriet das Sattelfahrzeug ins Schleudern, durchbrach die Mittelleitschiene teilweise und kam quer über beide Fahrspuren zum Stillstand, wie ein Foto der Freiwilligen Feuerwehr Gaishorn zeigt. Laut Polizei blieb der Lenker unverletzt, er war nicht alkoholisiert.

50 Liter Motoröl ausgelaufen

Der gesamte Verkehr in Fahrtrichtung Slowenien wurde nach dem Unfall über die B113 umgeleitet. Wie die Polizei berichtet, traten etwa 50 Liter Motoröl aus. Der Streckendienst der Asfinag sowie die Feuerwehr banden das Öl und trugen verschmutzte Erde ab. Gegen 17.40 Uhr war die Bergung des Lkw abgeschlossen. Anschließend musste noch die Fahrbahn gereinigt werden. Außerdem waren provisorische Reparaturen an den Leitschienen und Brückenelementen notwendig.

Die Sperre konnte laut Ö3-Verkehrsservice kurz vor 20 Uhr aufgehoben werden, allerdings war am Abend wegen weiterer Arbeiten nur der linke Fahrstreifen frei. Gegen 20 Uhr gab es noch rund fünf Kilometer Stau