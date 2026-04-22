Es ist eines der spektakulärsten und wohl luftigsten Bauprojekte des Landes: Auf 2130 Meter Seehöhe wird die weithin bekannte und nach jahrzehntelanger Nutzung völlig desolate Reichensteinhütte am Gipfel des Eisenerzer Reichensteins abgetragen und durch einen Neubau ersetzt. Das 2,5 Millionen Euro schwere Projekt des Alpenvereins ist seit Herbst am Laufen, die alte Hütte wurde entkernt und wird nun abgetragen. Die schweren Bauteile selbst müssen per Hubschrauber ins Tal geflogen werden, das Material für den Neubau wird auf selbem Weg auf den Berg transportiert.

Just in dieses Vorhaben schaltet sich nun der steirische Umweltanwalt ein. Denn das Vorgehen des Alpenvereins werfe in naturschutzrechtlicher Sicht „einige Fragen auf“, kritisiert Maximilian Lughofer. Der Standort der alten Reichensteinhütte befinde sich nämlich mitten im Lebensraum geschützter Tierarten, darunter Steinadler, Alpenschneehuhn, Birkhuhn, aber auch Gams, Steinbock und Murmeltier. Der Hüttenbetrieb selbst stelle für die Tiere zwar kein großes Problem dar, mit dem Neubau dürfte sich das aus Sicht des Umweltanwalts aber „drastisch ändern“.

Umweltanwalt erwartet hohe Rate verunglückter Tiere

Hauptgrund dafür sind laut Lughofer die geplanten 700 Hubschrauberflüge für den Materialtransport. Der Flugkorridor verlaufe genau über den Lebensräumen von Gams, Steinbock, Murmeltier, Rotwild, Steinadler, Birkhuhn und Alpenschneehuhn. „Diese 700 Flüge sind für den Zeitraum von Mitte Juni bis Ende Oktober geplant und stellen damit eine enorme Belastung für die ansässigen Tierarten dar“, sagt Lughofer. Bestätigen würde das auch ein Gutachten des Wildbiologen Hubert Zeiler im Auftrag der Landesjägerschaft. „Aufgrund der zu erwartenden enormen Lärm- und Abwindbelastung durch die Helikopterflüge in diesem höchst sensiblen hochalpinen Gebiet und dem folgelogischen Fluchtverhalten der Tiere ist mit einer hohen Rate an verunglückten Tieren zu rechnen“, sagt Lughofer. Dass just der Alpenverein als Naturschutzorganisation so vorgehe, sei aus seiner Sicht „nicht erklärbar“.

Vorgehen des Alpenvereins sei „nicht tragbar“: Umweltanwalt Maximilian Lughofer © Klz / Nick Froehlich

Rein rechtlich ist die Vorgehensweise jedoch wasserdicht, wie auch Lughofer einräumt. Zwar handelt es sich beim Reichenstein um ein Europaschutzgebiet. Dieses erfasst allerdings nur die Pflanzenwelt und nicht die Fauna am Berg. Aus diesem Grund seien die Tierarten vom Alpenverein bei der Einreichung des Projekts „kaum beachtet“ worden – und könnten durch die zuständige Behörde auch amtswegig nicht aufgegriffen werden.

Materialseilbahn oder weniger dichte Flüge als Alternative

Dass die Reichensteinhütte neu gebaut wird, sei grundsätzlich zu begrüßen, sagt Lughofer. Die Vorgehensweise mit den dichten Befliegungen sei aus seiner Sicht allerdings „wildökologisch und im Lichte des Artenschutzes nicht tragbar“. Als Alternative schlägt der Umweltanwalt vor, eine Materialseilbahn ab der Bergstation Grübel zu errichten, oder zumindest die Flüge auf mehrere Saisonen zu verteilen.

Beim steirischen Alpenverein bezweifelt man, dass die Hubschrauberflüge so drastische Konsequenzen haben werden. „Es hat für das Projekt ja ein ordentliches Genehmigungsverfahren gegeben, in dem alles erörtert wurde. Da überrascht es mich schon, wenn der Umweltanwalt im Nachhinein diese Kritik einbringt“, sagt der steirische Alpenvereinsvorsitzende Norbert Hafner. Beim Neubau der Reichensteinhütte handle es sich um ein Projekt für viele Jahrzehnte, zu dem es keine Alternative gebe.

Sieht keine Alternative zum Projekt: Alpenvereinschef Norbert Hafner © TUG/Itl

Reichensteinhütte: Seilbahn für Alpenverein illusorisch

Statt der Hubschrauberflüge eine Seilbahn zu bauen, ist für Hafner illusorisch. „Das würde ein jahrelanges Verfahren erfordern und wäre ein viel größerer Eingriff, der wahrscheinlich gar nicht genehmigbar wäre.“ Auch eine Ausdehnung der Bauphase auf mehrere Saisonen sei unrealistisch. „Bei so einem Bauprojekt geht das nicht, außerdem hätten wir dann eine viel länger andauernde Belastung“, sagt Hafner. Aus Sicht des Alpenvereins sei das Neubauprojekt mit der Natur am Reichenstein verträglich.