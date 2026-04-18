Leopold Astner (ÖVP) geht als Bürgermeisterkandidat in die Gemeinderatswahl 2027. Die Nominierung durch den Parteivorstand erfolgte einstimmig. „Bürgermeister Leopold Astner hat unsere Gemeinde gerade in herausfordernden Zeiten mit Ruhe, Sachlichkeit und hoher fachlicher Kompetenz geführt und maßgeblich weitergebracht“, heißt es in der Begründung.

Leopold Astner wurde einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert und geht für die ÖVP erneut ins Rennen © Leopold Salcher

Doch wer steigt von den Mitbewerbern in den Ring? In der SPÖ mehren sich die Anzeichen, dass es Siegfried Ronacher noch einmal wissen möchte. „Noch ist gar nichts fix, laut unseren Statuten sind die Gremien am Zug und die werden entscheiden“, sagt Fraktionsführer Wolfgang Wallner. Der Stadtrat zählt wie Vizebürgermeister Roland Jank ebenso zum Favoritenkreis. „Bei der 1.-Mai-Feier werden wir das Geheimnis um unsere Spitzenkandidatur lüften“, kündigt Jank an.

Parteien in der Findungsphase vor der Wahl

Für die SPÖ Hermagor wird diese Wahl nicht einfach, denn die Liste TILL (Soziale Bürgerbewegung Hermagor) von Stadtrat Karl Tillian startet mit einem Polit-Kracher. Auf dieser unabhängigen Liste werden sich prominente Namen finden, konkret Ex-SPÖ-Stadträtin Martina Wiedenig und Ex-SPÖ-Vizebürgermeister Günther Pernul. Beide wurden Ende 2024 von ihrer Partei gegen ihren Willen ihrer politischen Ämter enthoben und durch die zwei Zukunftshoffnungen Jank und Wallner ersetzt. „Dabei hatten wir noch mehrere Projekte auf der Agenda, die Fraktion verfolgte aber andere Ziele“, sagt Pernul.

Siegfried Ronacher könnte für die SPÖ erneut antreten. Eine Entscheidung über die Spitzenkandidatur steht noch aus © Leopold Salcher

Die Liste TILL ermögliche es ihnen, ihr Engagement wie ihr Wissen für die Gemeinde und Bevölkerung weiter einzubringen. Beide legten unmittelbar nach ihrer Demontage ihr Mandat zurück und sagen der Partei ade. Gerüchte, wonach die SP-Fraktion angesichts der Gemeinderatswahl personelle Änderungen im Stadtrat plane, weist Roland Jank zurück. „Es sind nur Gerüchte, konkret gibt es keine Gespräche in Sachen Referatswechsel.“ Wie auch immer, in Hermagor steigt die Spannung.