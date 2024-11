Viele Menschen, vor allem in den Ortschaften Schüttbach und Schwaig, waren im August von den Murenabgängen in der Gemeinde Baldramsdorf betroffen. Um den Betroffenen helfen zu können, hat die Gemeinde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Bürgermeister Fritz Paulitsch konnte sich nun über zwei weitere Spenden an den Katastrophenfonds in Höhe von insgesamt 5856 Euro freuen.

Die Aktion „Herzlauf Kärnten“, der Verein „Herz4Kids“ Baldramsdorf mit Rene Pucher, Tina Roßmann, Engelbert Hosner, Andreas Bichler, Charly Ganauser und die Brüder Günter und Werner Brunner spendeten 5005 Euro. Sabine Thaler vom „Studio Seven“ in Spittal, die beim Herzlauf Kärnten teilnahm, hat im Zuge ihrer EMS-Behandlungen in ihrem Studio einen Spendenbetrag von 851 Euro gesammelt.