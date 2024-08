„Uns wurde bewusst, dass man für so ein Unglück kaum gerüstet ist“

Reportage. Nach den schweren Unwettern in Baldramsdorf haben Anrainer und Einsatzkräfte am Montag alle Hände voll zu tun. Man hilft sich gegenseitig, spendet Trost und sucht aufmunternde Worte für das, was sich am Sonntag ereignet hat.