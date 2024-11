Der ehemalige Slalomspezialist und Edelschnapsbrenner Wolfram Ortner hat in den vergangenen 35 Jahren aus seiner Leidenschaft für Hochprozentiges ein Lebenswerk geschaffen. Pünktlich zur Adventzeit bringt er eine Kollektion außergewöhnlicher Geschenkideen auf den Markt. In seinem Shop in Bad Kleinkirchheim präsentiert der Genuss-Pionier Kreationen, die nicht nur geschmacklich, sondern auch durch ihr kunstvolles Design überzeugen. „Jedes Produkt erzählt eine Geschichte und ist Ausdruck unserer Philosophie – Qualität und Handarbeit stehen bei uns an oberster Stelle“, sagt Ortner. Die Kollektion umfasst edle Destillate und Parfum de Vie in mundgeblasenen Flaschen, mundgeblasene Glas-Kreationen im WOB-Design sowie Zigarren und Café – alles von Ortner selbst designt. „Authentic Design“ sei für ihn nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Philosophie, betont er.