Auf den ersten Blick hat sich gar nicht so viel getan: Kärnten/Osttirol zählte im 2024er Guide 70 Haubenlokale, nun – für 2025 – sind es 71. Also „nur“ plus eins? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Denn im neuen Gault&Millau, dem Platzhirsch unter den Restaurantführern, ist doch einiges passiert. Sieben Lokale sperrten zu oder verloren ihre Hauben, sie wurden aber durch neu „Behaubte“ ersetzt. Und: Es gibt, sogar in Zeiten wie diesen, einen Senkrechtstarter, der es im Lavanttal auf Anhieb von null auf drei Hauben schaffte.