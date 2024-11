War es Brandstiftung oder nicht? Diese Frage galt es für die Staatsanwaltschaft Kärnten nach dem Vorfall Anfang September in Spittal zu klären. Zur Erinnerung: Am 10. September standen in den frühen Morgenstunden in der Ponauer Straße eine Garage und ein hölzernes Gartenhaus in Vollbrand. Kurz darauf rückten das Einsatzkommando Cobra und zahlreiche verfügbare Polizeistreifen aus, um einen 42-jährigen Verdächtigen festzunehmen.