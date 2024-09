Die Liste an Vorfällen, wegen denen die Polizei gegen einen 42-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal ermittelt, wird länger: Nach wie vor steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Der Mann soll am 10. September in der Ponauer Straße eine Garage und ein hölzernes Gartenhaus in Brand gesetzt haben, das zum dortigen Wohnhaus gehörte. Er wurde kurze Zeit später vom Einsatzkommando Cobra festgenommen. In einer ersten Einvernahme bestätigte der Oberkärntner zwar, am Tatort gewesen zu sein, bestritt jedoch, das Feuer gelegt zu haben.