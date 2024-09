Was am Dienstagmorgen in Spittal noch wie gewöhnlicher Gartenhaus-Brand aussah, entwickelte sich am Vormittag zu einem Großeinsatz der Kärntner Polizei: Gegen 7 Uhr heulten in Spittal/Drau die Sirenen, zahlreiche Feuerwehren eilten in die Ponauer Straße. Dort standen eine Garage und das Gartenhaus in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte von den Einsatzkräften noch rechtzeitig verhindert werden.

Zur gleichen Zeit rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus: Wie Waltraud Dullnigg von der Landespolizeidirektion der Polizei bestätigte, kam es zu einer Festnahme. Im Einsatz standen das Einsatzkommando Cobra, sämtliche Polizeistreifen aus dem Bezirk Spittal und das Landeskriminalamt Kärnten. „Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Derzeit laufen die Erhebungen und die Einvernehmungen“, sagt Dullnigg. Ermittelt werde in Richtung Brandstiftung, bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Mann aus dem Bezirk Spittal.

Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden, wie Johannes Trojer, Kommandant der Feuerwehr Spittal gegen 11 Uhr mitteilte.