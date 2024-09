Sirenengeheule am Dienstagmorgen in Spittal: In der Ponauer Straße stand eine Gartenhütte aus Holz in Vollbrand. Wie Johannes Trojer, Kommandant der Feuerwehr Spittal mitteilt, sei die Hütte vollständig niedergebrannt. „Zurzeit werden die Holzbalken auseinandergerissen, damit wir darunter ablöschen können“, informiert er über die aktuellen Arbeiten. Auch Brandermittler der Polizei sind vor Ort. Der Einsatz ist noch am Laufen, nähere Informationen folgen noch.

Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort © KK/Privat