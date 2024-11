Reges Treiben herrschte am späten Freitagvormittag in der Türk-Kaserne in Spittal: Dort fand am 15. November nämlich der traditionelle Gedenktag der Spittaler Hochgebirgssoldaten statt. Seit vielen Jahren wird dieser als Anlass genommen, den Kameraden des Gebirgsschützenregimentes Nr. 1 und des Alpenjägerbataillon Nr. 1 sowie der im Dienst verstorbenen Kameraden zu gedenken. Das Ambiente wurde vom Bataillonskommandanten, Oberst Udo Hofer, auch genutzt, um verdiente Kadersoldaten des Jägerbataillons 26 zu ehren, auszuzeichnen sowie in den Ruhestand zu verabschieden oder zu befördern.

Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung, unter anderem konnte der Bataillonskommandant der Spittaler Hochgebirgsjäger, Oberst Udo Hofer, Landesrätin Sara Schaar, Landesrat Sebastian Schuschnig und Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer begrüßen. Von militärischer Seite waren Brigadier und Kommandant der 6. Gebirgsbrigade, Gerhard Pfeifer, und der Militärkommandant von Kärnten, Brigadier Philipp Eder, sowie Abordnungen der benachbarten Bataillone vertreten.

Darüber hinaus machten sich Abordnungen aller Einsatzorganisationen des Bezirkes, die Bürgergarde, die Goldhaubenfrauen sowie Abordnungen der Traditions- und Kameradschaftsverbände auf den Weg in die Türk-Kaserne. Die Festrede wurde vom ehemaligen Kärntner Militärkommandanten und Brigadier in Ruhe, Gunter Spath, gehalten. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Oberst Dietmar Pranter.