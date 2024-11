„Wenn aus Freundschaft Liebe wird, das ist Liebe auf den zweiten Blick, die uns zwei zusammenführt. Wir sind auf dem Weg ins Glück. Wenn aus Freundschaft Liebe wird, wenn das Leben plötzlich neu beginnt, kann es sicher nicht allein der Zufall sein“ – diese Textzeilen des deutschen Schlagersängers Bernhard Brink könnten der Liebesgeschichte von Sandra Eichholzer-Tscharnutter und Michael Eichholzer gewidmet sein.

Da beide aus der Gemeinde Seeboden kommen, liefen sie sich immer mal wieder über den Weg. Man hatte gemeinsame Bekannte und besuchte die gleichen Feste. Aus Zufallsbegegnungen wurde irgendwann Freundschaft. 20 Jahre lang waren die 48-jährige Pflegeassistentin – sie ist im Krankenhaus Spittal tätig und arbeitet ehrenamtlich im Team der Krisenintervention vom Roten Kreuz Spittal – und der 51-jährige Postenkommandant der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim beste Freunde. „Wir kennen uns schon seit über 40 Jahren. Vor zwei Jahren sind wir dann zusammengekommen und aus unserer Freundschaft wurde plötzlich mehr. Der Funke ist mit einem Mal übergesprungen“, erinnert sich der frischgebackene Ehemann.

Emotionale Überraschung der Kollegen

Am 19. Oktober folgte das offizielle „Ja“-Wort. Die standesamtliche Hochzeit fand in Seeboden und die kirchliche Trauung in der Evangelischen Kirche in Unterhaus statt. Nach der Zeremonie erwartete das glückliche Brautpaar eine besonders emotionale Überraschung: Ihre Kollegen und Kolleginnen vom Roten Kreuz, vom Krankenhaus, der Polizei und der Alpinpolizei standen Spalier und sprachen ihre herzlichsten Glückwünsche aus.

Die Patchwork-Familie – die Braut brachte drei und der Bräutigam ein Kind mit in die Ehe – erholt sich in Tangern von den Hochzeitsfeierlichkeiten und freut sich auf eine gemeinsame Zukunft – nicht länger als beste Freunde, sondern als Ehepartner.