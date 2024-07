Eine alte Soldatenkiste führte dieses Paar ans Ziel

Katrin Gradnitzer und Georg Striedner gaben sich am 25. Mai im Garten des Gasthofes Scherzer in Möllbrücke das Ja-Wort. Gefeiert wurde mit Cocktails, Mini-Cordon bleus und in Erinnerung an die Oma der Braut.