Vor zwölf Jahren begann die Liebesgeschichte von Tamara Berger und Swen Tietz mit einer Chat-Nachricht auf einer Social-Networking-Seite, die Menschen mit gleichen Interessen zusammenbringt. Mit Erfolg: Nach etlichen Telefonaten und Nachrichten, kam es drei Monate nach der ersten Kontaktaufnahme zu einem Treffen im Europapark in Rust. „Swen wohnte damals noch in Karlsruhe. Für unser erstes Date bin ich deshalb zu ihm nach Deutschland gefahren. Danach blieb der Kontakt über Telefonate aufrecht. 2012 zog er schließlich zu mir nach Baldramsdorf“, schildert die 34-Jährige.

Bei einem gemeinsamen Urlaub im Oktober 2022 ging der 38-jährige Logistiker schließlich vor seiner Herzensdame auf die Knie. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits zehn Jahre zusammen, trotzdem habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Die Überraschung ist ihm wirklich gelungen“, erinnert sich die frischgebackene Braut an den Moment in Paris. Kurz darauf begann das Paar bereits mit den ersten Hochzeitsvorbereitungen.

Sonnenschein, Torte und Ansprachen

Im Beisein von rund 40 Gästen und bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Verliebten schließlich am 8. Juni auf Schloss Greifenburg das Ja-Wort geben. Die standesamtliche Trauung fand im Schlossgarten statt, bevor es mit der Hochzeitsgesellschaft zur Kirche zur Heiligen Katharina ging. „Einer der Höhenpunkte war der Tortenanschnitt und das großartige Essen. Doch auch die vielen, sehr emotionalen Ansprachen haben uns sehr gerührt. Besonders emotional war auch der Moment, als mein Mann mich das allererste Mal in meinem Brautkleid sah“, schildert die Freizeitpädagogin. Bis spät in die Nacht wurde der große Tag mit DJ Christian Planteu gefeiert. Ihre Flitterwochen werden die Eheleute erst im nächsten Jahr antreten. Ein Ziel steht noch nicht fest, allerdings haben sie bereits einige Orte ins Auge gefasst.