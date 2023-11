Liebe geht durch den Magen! Während der Coronazeit hatte Heidrun Winkler (44) aus Seeboden viel Zeit. Die Küchenmeisterin, die seit 25 Jahren im Familienbetrieb „Seewirt Winkler – Haifischbar“ tätig ist, nützte ihre Freizeit, um in sozialen Medien ihrer Kochleidenschaft nachzugehen. Sie postete Videos über die Zubereitung von Speisen, erklärte ihrer stetig wachsenden Community die Vorteile von frisch gekochtem Essen und begeisterte mit wunderschönen Landschaftsfotos, vorwiegend vom Millstätter See. „Die Leute waren so dankbar, das hätte ich mir nie gedacht. Viele kamen sogar mit Geschenken und ermunterten mich, weiterzumachen“, erinnert sich Winkler über das positive Feedback. Begeistert – nicht nur von ihren Fotos – zeigte sich auch Erich Wirnsberger (50) aus Rennweg.