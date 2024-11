An fünf Standorten - nämlich in Finkenstein, Villach, Wernberg, Klagenfurt und Eberndorf - war das Unternehmen ME Group Austria GmbH mit ihren Outdoor-Waschanlagen bisher kärntenweit vertreten. Vor kurzem kam ein sechster bei der Lagerhaus Tankstelle in Pusarnitz, Gemeinde Lurnfeld, hinzu. „Wir haben gemerkt, dass die Nachfrage stetig gestiegen ist und beschlossen, unser Angebot weiter auszubauen. So kam der Standort unseres langjährigen Kooperationspartners in Pusarnitz dazu“, schildert Philipp Radowan, Verkaufsleiter bei der ME Group, der bei der Wahl der neuen Standorte auf den Platz, die Frequenz, die Nachfrage und die kostentechnische Umsetzung achtet.