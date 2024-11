„Mit dieser Anteilnahme habe ich nicht gerechnet“, sagt Daniel Ramsbacher, Obmann des Tourismusverbandes Spittal und Betreiber des Restaurants „Juicy Lucy“. Vor circa vier Jahren rief er eine besondere Aktion in der Spittaler Innenstadt ins Leben: „Ich wollte mehr weihnachtlichen Flair in die Innenstadt bringen und sie wirtschaftlich beleben. Also bin ich die Geschäfte am Neuen Platz angegangen und habe gefragt, ob sich jemand anschließen und ebenfalls einen Christbaum vor dem Geschäft aufstellen möchte und tatsächlich haben 13 von ihnen mitgemacht.“