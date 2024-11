Unter dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“ haben in den letzten Wochen tausende Menschen weltweit Schuhkartons für bedürftige Kinder in kunstvolle Geschenkboxen verwandelt. Gefüllt sind diese mit Spielzeugen, Hygieneartikeln, Schulmaterialien und Kleidung. Jeder kann sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen, sowohl Familien, Schulen und Kindergärten, als auch Unternehmen und Kirchengemeinschaften.

Auch in Spittal sind zahlreiche Freiwillige damit beschäftigt, die Pakete für die weltweite Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ zu schnüren, um sie bald auf die Reise zu den Kindern schicken zu können. „Wenn wir einen Schuhkarton packen, senden wir mehr als nur Geschenke – wir senden Botschaften der Wertschätzung und zeigen damit den Kindern, dass jemand an sie denkt“, sagt Leni Groß, Pastorin der LIFE Church Spittal.

Die Geschenke werden abgegeben und verteilt

Die Geschenke werden von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. Im Bezirk Spittal können die Päckchen von 11. bis 18. November in der LIFE Church Spittal, im Geschenkeladen Herzenswunsch, in der evangelischen Kirche in Trebesing sowie beim Roten Kreuz in Greifenburg abgegeben werden. Empfohlen wird, Schuhkartons und Geldspenden nur zu den offiziell registrierten Abgabestellen der Aktion zu bringen, die man auf der Webseite weihnachten-im-schuhkarton.org finden kann.

Pro beschenktem Kind hat „Samaritan’s Purse“ im vergangenen Jahr 10,93 Euro investiert, um unterschiedliche Bereiche der Aktion finanziell zu decken. Dazu gehören beispielsweise Logistik und Transport, Qualitätssicherung und Förderung der Ehrenamtlichen.