Die große Freude der vielen Gläubigen war spürbar, als am Sonntagvormittag die evangelische Tochtergemeinde Rattendorf in ihrer Kirche in Jenig die Segnung und offizielle Indienststellung der neuen Orgel feierte. Mit der „Königin der Instrumente“ hatte die Gemeinde in ihrer Geschichte angesichts rarer Geldmittel immer wieder Probleme, die erste wurde 1959 angeschafft, notwendige Reparaturen in den Jahren 1972, 1980 und 1993 halfen ein wenig, 2001 wurde jedoch jede weitere Sanierung als hoffnungslos bezeichnet. Der Wunsch nach einer neuen Orgel scheiterte über Jahre an den Kosten. Bis sich 2023 eine Chance auftat. Von der ehemaligen Superintendentialkuratorin Helli Thelesklaf kam der Tipp, dass die fast neue Orgel der Stephanuskapelle in Waiern zu erhalten wäre.