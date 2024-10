Tröpolach, zentraler Ort des Skizentrums Nassfeld-Hermagor, zählt künftig zu den unfallchirurgisch wohl bestversorgten Siedlungen Kärntens. Seit 2002 gibt es im rund 600 Einwohner zählenden Dorf mit seinen knapp 2000 Gästebetten die „Medalm“ von Unfallchirurg Martin Kavallar, die zu Beginn ganzjährig geöffnet war, aktuell aber nur mehr in der Wintersaison ausschließlich als Wahlarztpraxis Patienten zur Verfügung steht. Mitte Dezember wird sich mit Eduard Traxler ein weiterer Unfallchirurg ansiedeln. An der Zufahrt zum Jugendsporthotel Leitner wird in Containerbauweise eine moderne Praxis errichtet. Bei der Bauverhandlung gab es grünes Licht, derzeit ist schon der Bagger am Werk.