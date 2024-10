Seit 7. September ist es wieder so weit: Im Rahmen der Initiative „50 Tage Bewegung“ können Bürger und Bürgerinnen in ganz Österreich bis zum 26. Oktober kostenlos an zahlreichen Bewegungsangeboten teilnehmen. Gemeinden und Sportvereine laden dazu ein, die Vielfalt des Sports zu entdecken und aktiv zu werden. Die Initiative wird durch den Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und die Fit Sport Austria, in Zusammenarbeit mit den großen Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION sowie dem Verband Alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ), organisiert. Sie steht im Einklang mit der Europäischen Woche des Sports, deren Ziel es ist, Menschen für regelmäßige Bewegung zu motivieren.

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, wird die Initiative ihren Höhepunkt erreichen. Auch in Oberkärnten finden zahlreiche „Fit mach mit“-Veranstaltungen statt, welche die ganze Familie in die Natur locken. Die Wetterprognosen sehen vielversprechend aus: Während der Vormittag noch etwas bewölkt bleibt, wird es im Laufe des Tages aufklaren, sodass die Sonne ideale Bedingungen für sportliche Aktivitäten bietet.

Vielfältige Angebote

In Spittal lädt der Sportverein Rothenthurn um 10 Uhr zum Fitlauf und Fitmarsch ein, Treffpunkt ist der Sportplatz Rothenthurn. In der Gemeinde Mörtschach können Wanderfreudige am „Nationalpark Wandertag“ teilnehmen, der sie auf den Hilmersberg führt. Start ist um 9 Uhr beim Sadnighaus, die Wanderung dauert fünf Stunden inklusive Pausen. Für diese Tour ist eine Anmeldung bis 25. Oktober um 12 Uhr, erforderlich. Interessierte können sich unter nationalpark@ktn.gv.at oder telefonisch unter (04825) 616 1 anmelden.

In Lurnfeld startet um 10 Uhr der „Lurnfelder Tscherfla“. Treffpunkt ist die Waldschenke Pusarnitz, die Anmeldung ist ab 9 Uhr vor Ort möglich. Die acht Kilometer lange Strecke führt über Pfarrleitn, Moos, Stöcklern und Göriach zurück zur Waldschenke. Für Läufer gibt es sogar eine gesonderte Laufwertung.

Auch in der Gemeinde Malta sind die Bewohner zur Bewegung eingeladen. Hier beginnt der Marsch um 10 Uhr an der Bartelmann Arena am Sportplatz Malta. In Mühldorf startet der „Mühldorfer Fitmarsch“ um 9 Uhr beim Tennisplatz, während in Gmünd der Fitlauf und Fitmarsch um 9 Uhr vom Hauptplatz aus beginnen.

Aktivitäten im Bezirk Hermagor

Auch im Bezirk Hermagor gibt es Angebote. In Kötschach-Mauthen startet ein „Fit mach mit“-Marsch um 10 Uhr im ÖAV Freizeitpark, die Anmeldung erfolgt um 9.45 Uhr. In Dellach/Gail gibt es ebenfalls einen Marsch, der rund 10 Kilometer lang ist und vom Dorfplatz aus beginnt. In Lesachtal können Wanderbegeisterte kostenlos an einer geführten Tour auf den Obergailer Berg teilnehmen. Die Wanderung startet um 10 Uhr beim Alpenhotel Wanderniki in Obergail und verspricht beeindruckende Aussichten. Egal, ob in der Gruppe oder allein – der Nationalfeiertag bietet die Gelegenheit, die Bewegungslust zu wecken und die Natur zu genießen.