Nicht nur der Wald bietet in der Herbstzeit ein „buntes Programm“, auch die Projekte und Veranstaltungen in der Stadtbücherei Spittal waren vielseitig. 560 Bücher – das entspricht 112 ausgefüllten Lesepässen – wurden in den Ferien von jungen Lesern förmlich „verschlungen“. Um dies zu würdigen, wurde den Kindern ein Sofortpreis überreicht, wodurch sie automatisch an der Endverlosung teilnahmen. Gewinnerin Anna Ablinger durfte sich über den Preis freuen.

Über eine rege Teilnahme konnte sich die Stadtbücherei auch im Rahmen einer musikalischen Erlebnisreise im Schlosspark unter dem Titel „Sternenklang“ freuen. Michael Samitz, Musiker und Hobbyastronom, sorgte dafür, dass die kleinen Himmelsforscher viel Neues lernten.

Im Rahmen diverser Lesungen sollen Kinder für das Lesen begeistert werden © KK/Stadtbücherei Spittal

Handpuppe Oskar, Baby-Treff, Alpakas und Kräuter

Auch bei einer interaktiven Kinderbuchlesung mit Autorin Ulrike Motschiunig im Rahmen der „Österreich-liest-Woche“ konnte das junge Publikum überzeugt werden. Der Einsatz von Handpuppe Oskar und die stimmungsvollen Klanginstrumente machten die Geschichten erlebbar. Noch jüngere Leser, genauer gesagt Babys bis zwei Jahre, wurden im Zuge der „Willkommen daheim – Was nun?“-Kindertreffen an das Lesen herangeführt. Schon im letzten Halbjahr startete man in Kooperation mit der Oberkärntner Mädchen- und Frauenberatung die Veranstaltung. Eltern und ihren Kindern wird die Möglichkeit zum gemeinschaftlichen Austausch geboten. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, dem 6. November statt.

Zwei Alpakas und ein Bilderbuchkino im Park sorgten im Zuge der Veranstaltung „Blätterrauschen“ Anfang Oktober für Aufsehen. Auch ein Kräuterworkshop und eine Pflanzensamentauschbörse, die sich besonderer Beliebtheit erfreut, konnten das Publikum überzeugen. Es wird dazu aufgerufen, sich schon jetzt mit einer Saatgutbox auf das nächste Jahr vorzubereiten.