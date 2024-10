Gemeinsam mit den beiden Studiohunden Laika und Maggie eröffnet Monika Aigner am Mittwoch, dem 23. Oktober ihr Fotostudio „Monika Aigner Fotografie“ in Greifenburg. Die 46-Jährige ist der Liebe wegen von Bad Leonfelden in Oberösterreich ins Drautal übersiedelt und bietet ihren Service nun in der Bahnhofstraße 61 – gleich neben der Apotheke – an.

Kunden können mit verschiedenen Anfragen an sie herantreten. „Ich biete unter anderem Hochzeitsfotografie, Portraits, Familienfotos, Passbilder, Schulfotografie, Aufnahmen für Werbungen und Produktfotos an“, schildert Aigner, die dabei auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen kann.

Eröffnung mit geladenen Gästen

Die Fotografie begleitet sie schon ihr Leben lang. 2009 führte sie ihr Weg nach Amerika, wo sie bei einer Hochzeitsfotografin arbeitete. Im Jahr darauf legte sie die Meister- und Unternehmerprüfung ab, bevor sie 2012 eine beliebte Foto-Firma übernahm und umbenannte. Ihrer Berufung wird sie nun in den neu gestalteten Räumlichkeiten samt großen Auslagefenstern nachgehen.

Für die Eröffnung ist eine Feier im kleinen Kreis mit geladenen Gästen geplant. Um allen Interessierten einen Einblick in ihren Arbeitsalltag zu bieten, plant Aigner einen Tag der offenen Tür in ihrem neugestalteten Atelier. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. „Ich freue mich schon auf dieses neue Kapitel und meine Kunden. Ich hoffe, sie erschrecken sich bei ihrer Ankunft nicht, wenn sie vom Gebell meiner Zwergpudel begrüßt werden“, scherzt die Fotografin.