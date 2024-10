Die Agentur Aberjung – mit Sitz in Seeboden und Dölsach – und Manta Kayaks konnten beim diesjährigen Big See Award in Ljubljana mit ihrem Produkt Manta gleich in zwei Disziplinen überzeugen und bringen den Product Design Award sowie den begehrten Grand Prix Award nach Osttirol.

Aberjung und Kajak-Profi Ed Wolffhart wurden gleich doppelt ausgezeichnet. Das Manta Kayak, sicherte sich sowohl den Product Design Award als auch den begehrten Grand Prix Award – die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs.

Design, Effizienz und Kreativität

Das Manta Slalom Kayak überzeugte die Jury mit dem „ergonomischen und ästhetischen Potenzial des Designs“ und den „funktionalen Innovationen“. Konzipiert wurde es gemeinsam mit Micado Smart Engineering und wurde seither kontinuierlich weiterentwickelt.Die Jury lobte die „Verbindung von eleganter Linienführung und technischer Präzision“: „Manta repräsentiert eine neue Ära im Kanu Slalom, bei dem nicht nur das Erscheinungsbild im Vordergrund steht, sondern auch die effiziente Nutzung der Wasserkraft für die Beschleunigung.“

Die Big See Awards gelten als eine der wichtigsten Design-Auszeichnungen und würdigen kreative Leistungen in den Bereichen Architektur, Produktdesign und Innovation. In diesem Jahr standen Aberjung und Ed Wolffhart in einem starken internationalen Wettbewerb, unter anderem mit renommierten Marken wie Volvo, Elan, Secto Design, Lavazza und Axor Design.