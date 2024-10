Bereits zum 14. Mal fand am Mittwoch im Rathaus Hermagor die Berufsorientierungsmesse „Lern was G´scheits!“ statt. Veranstalter war die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft Handwerk Industrie Gailtal (ZHIG). Auftraggeber und Finanzier sind das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten, das Land Kärnten und die Industriellenvereinigung (IV). 483 Jugendliche - ein neuer Besucherrekord - konnten in den verschiedenen Werkstätten einzelne Berufe aus den Branchen Bau, Elektrotechnik, Elektronik und Mechatronik, Fliesen, Floristik, Frisuren/Styling, Heizung und Sanitär, Holz, KFZ, Landmaschinen, Malerei, Metall, Pflege & Gesundheit sowie Tourismus und Gastronomie kennenlernen.

Zusätzlich gab es die Möglichkeit, mit Experten und Beratern Stärken, Interessen und Fähigkeiten herauszuarbeiten und Informationen über die Lehre zu erhalten.

Ausbildungsmöglichkeiten im Bezirk

Als positiv, wertvoll und äußerst wichtig für die Jugend beschreiben etwa Hermagors Bürgermeister Leopold Astner, Katharina Wastl, Schulleiterin der Neuen Mittelschule Hermagor, Franz Jost, Regionalstellenleiter des AMS Hermagor und Mittelschul-Lehrerin Sabine Suppersberger die Veranstaltung. In wenigen Jahren würden die Schüler entscheiden müssen, in welche Richtung es für sie beruflich gehen soll. Durch die Messe würden sie erfahren, welche Ausbildungsmöglichkeiten es im Bezirk gibt.