Wechsel an der Spitze des Kiwanis Club Spittal (KC): Der bisherige Präsident Dieter Berger übergab kürzlich sein Amt an den gebürtigen Millstätter Hubert Steindl. Er ist seit 1982 selbstständig in der Elektronik-Branche tätig und führt die Katronik-Group mit Standorten in Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg, Deutschland, Tschechien und Slowenien mit rund 150 Beschäftigten.

Schon seit zwölf Jahren ist Steindl Mitglied im Spittaler Kiwanis Club. Als Präsident stehen ihm Präsident-elect Jürgen Petutschnig, Sekretär Klaus Hössl, Schatzmeister Martin Skorjanz und Past-Präsident Dieter Berger zur Seite.

Karten erhältlich

Steindls erste Aktivität wird das Benefizkonzert von Uwe Geisler & Band in Spittal sein. „Getreu unserem Motto ,Wir bauen den Kindern eine Brücke in die Zukunft‘ kommt der Erlös des Konzertes beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in der Region zugute“, sagt Steindl. Karten für das Benefizkonzert, das am 23. November um 19 Uhr im Stadtsaal Spittal stattfinden wird, gibt es bei den Club-Mitgliedern, bei Uhren Juwelen Brigola in Spittal, in der Jakobus-Apotheke in Seeboden und im Rathaus Café Millstatt.