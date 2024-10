Entsetzen, Verrat, Enttäuschung, Geheimnisse und ein emotionales Geständnis: Für den „sehnsüchtigen Gailtaler“ Seppi gleicht die aktuelle „Bauer sucht Frau“-Staffel einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Nachdem er sich dem Publikum anfangs noch schüchtern und zurückhaltend präsentiert hatte, führten seine Entscheidungen in den vergangenen beiden Wochen dazu, dass er jene Damen enttäuschen musste, die sich bereits eine Zukunft mit ihm ausgemalt hatten. Nachdem er schweren Herzens seine bisherige Favoritin Ulrike nach Hause geschickt hatte, stürmte er tränenüberströmt vom Hof und verbrachte die Nacht bei einem Freund. Am nächsten Tag kehrte er mit einer Hiobsbotschaft zu den Kandidatinnen zurück. Wie er ihnen sichtlich aufgewühlt mitteilte, hat er sich bereits vor Dreh-Beginn in eine andere Frau verliebt. Trotzdem habe er sich dazu entschlossen, am Format teilzunehmen, um seine Gefühle für die Unbekannte auszutesten und das Produktionsteam nicht zu enttäuschen.

Für beide Damen – die sein Verhalten als „feige und unfair“ kommentierten – war daraufhin klar, dass die Hofwoche für sie zu Ende ist. Verletzt, enttäuscht und mit gebrochenem Herzen verließen sie den Hof. Den Grund, in Form seiner Traumfrau, präsentierte Seppi den Zuschauern in der heutigen Folge, die um 20.15 Uhr auf der kostenlosen Streaming-Plattform JOYN und bei ATV über die Bildschirme flimmerte. Johanna (37) fuhr auf seinem Hof im Bezirk Hermagor vor, um mit ihm die unterbrochene Hofwoche fortzusetzen.

Seppi und Johanna werden die Hofwoche gemeinsam fortsetzen © KK/ATV

„Mein Herz schlägt eindeutig für Johanna“

„Es ehrt sie, dass sie so spontan Zeit hatte. Obwohl die vergangenen Tage so turbulent waren, fühle ich mich leichter“, freut sich Seppi, der mit einer Brettljause auf seinen neuen Flirt wartete. Nach einer langen, innigen Umarmung beschlossen sie gemeinsam, ihre Kennenlernphase fortzusetzen. Seppi gab zu: „Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht und erkannt, dass man nicht mit Gefühlen spielen und Leute anlügen sollte. Ich dachte, die Richtige könnte dabei sein, habe aber bemerkt, dass mein Herz eindeutig für Johanna schlägt.“

Um die noch etwas schüchterne 37-Jährige von sich zu überzeugen, brachte Seppi ihr das Mähen mit der Sense bei und setzte dabei auf Körperkontakt: „Sie macht in ihren kurzen Hosen eine gute Figur. Meine Kühe sind wahrscheinlich eifersüchtig, weil eine so hübsche Frau am Hof ist. Sie merken, wenn sich bei ihrem Bauer etwas verändert.“ Im Zuge einer kurzen Pause auf der Wiese wurde bereits über eine gemeinsame Zukunft gesprochen.

Bei Mäh-Arbeiten kommen sich die beiden näher © KK/ATV

„Ich kann mir vorstellen, dass Johanna die Mutter meiner Kinder wird“

„In Beziehungen wird es normal so gehandhabt, dass sich die Frau an die starke Schulter des Mannes anlehnen kann. Ich will jedoch eine Partnerin an meiner Seite, die auch mich mal umarmt, mir in schweren Zeiten zur Seite steht und mir sagt, dass alles gut wird“, sagt Seppi. Obwohl Johanna „noch etwas Zeit braucht und sehen will, wo das Ganze hinführt“, geht Seppi bereits aufs Ganze. Stolz verkündet er: „Ich kann mir gut vorstellen, dass Johanna die Mutter meiner Kinder wird.“

Um ihr zu beweisen, wie ernst er es meint, fragte er sie bei tiefem Augenkontakt: „Darf ich dir einen Kuss geben?“ Nach dem ersten, innigen Körperkontakt waren sich beide sicher: Sie wollen sehen, wohin der Weg sie führt. Händchenhaltend, auf der Wiese liegend und Wolken beobachtend träumten sie von einer gemeinsamen Zukunft. Wie diese aussehen wird, wird sich in den nächsten Folgen zeigen.