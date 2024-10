„Willkommen zur Hofwoche der anderen Art, willkommen im Gailtal, wo Landwirt Seppi die höfische Bühne aus unerfindlichen Gründen und mit einem großen Knall verlassen hat. Sein Verbleib: unbekannt“, fasst Moderatorin Arabella Kiesbauer die aktuelle Lage am Hof des „sehnsüchtigen Gailtalers“ Seppi zusammen. Es sei eine Premiere bei „Bauer sucht Frau“. In der vergangenen Folge verließ Seppi emotional aufgewühlt seinen Hof in Hermagor und ließ seine beiden verbleibenden Hofdamen – Marina (30) und Jaqueline (24) – irritiert zurück. Die Nacht über habe er bei einem guten Freund und Nachbarn verbracht.

Ein Schnaps für die Nerven

Am nächsten Morgen ist Seppi immer noch nicht zurückgekehrt, Marina und Jaqueline sind weiterhin ratlos. Bei einem Kaffee versuchen sie, die Lage zu besprechen und sich abzulenken. Für Marina ist Seppis wortloses Verschwinden inakzeptabel: „Wir sind alle erwachsene Menschen und da kann man ehrlich sagen, wenn etwas nicht passt.“ Sie erwarte eine Entschuldigung und eine solide Erklärung, ansonsten sei die Hofwoche für sie beendet.

Bei Jaqueline mischt sich die Wut mit Unsicherheit: „Man ist gespannt, wann er kommt, ob es überhaupt noch weitergeht und was er uns zu sagen hat.“ Beim Warten wird ihnen klar, dass der Kaffee die Nerven nicht beruhigt und sie greifen zu Jaquelines Gastgeschenk – einem Schnaps, der eigentlich für einen gemeinsamen Moment mit Seppi gedacht war. Nun stößt sie stattdessen mit ihrer Mitstreiterin an.

Hofwoche vorzeitig beendet

Kurz darauf kehrt Seppi zurück. „Ich brauchte eine Auszeit, ich konnte das nervlich nicht mehr ertragen“, gesteht er mit tränenerfüllten Augen. Schließlich erklärt er, dass er von Anfang an nicht ehrlich gewesen sei und nun „reinen Wein einschenken“ müsse. Der Titel der Folge – „Unverhofft kommt oft“ – trifft die Situation perfekt: Seppi bricht die Hofwoche vorzeitig ab. Der Grund ist schockierend: „Kurz vor Beginn der Hofwoche habe ich eine Frau kennengelernt, die mir sehr am Herzen liegt. Ich muss mich aufrichtig entschuldigen. Ich wollte euch nicht verletzen und jetzt habe ich euch doch verletzt.“

Bei einem Gespräch erklärt Seppi Marina (links) und Jaqueline (rechts), dass sein Herz bereits einer anderen gehört © KK/ATV

Marina ist fassungslos – sie fühlt sich betrogen und hintergangen. Seppi versucht, sich zu rechtfertigen und erklärt, dass er seine Hofdamen trotzdem ehrlich kennenlernen wollte. Doch das Vertrauen ist gebrochen. „Ich finde, es ist ein feiges Verhalten und unfair allen gegenüber. Ich komme mir echt verarscht vor“, konfrontiert Marina Seppi. Jacqueline verhält sich zunächst noch zurückhaltend, sei er doch ehrlich zu ihnen gewesen. Doch dann überkommen sie die Emotionen und sie flüchtet weinend ins Haus. Die 24-Jährige trifft die Nachricht besonders hart, habe sie sich doch bereits in Seppi verliebt. „Ich bin sehr traurig, dass er uns alle angelogen hat. Ich habe mich so wohlgefühlt bei ihm“, sagt sie, während sie mit den Tränen kämpft und versucht, die Situation gemeinsam mit Marina zu verarbeiten. Für beide Damen ist klar: Die Hofwoche ist zu Ende. Enttäuscht und verletzt packen sie ihre Sachen und verlassen den Hof.

Wird die Hofwoche fortgesetzt?

Wie wird es mit Seppis Liebesglück und seiner noch unbekannten Frau namens Johanna weitergehen? „Die Hofwoche ist noch nicht vorbei und ich würde diese am liebsten mit Johanna fortsetzen“, so der Landwirt weiter. Bereits vor Beginn habe sie ihm geraten, die Hofwoche durchzuziehen, um herauszufinden, ob sie die Frau ist, die sein Herz wirklich erobert habe, oder ob der Funke bei einer anderen stärker überspringe. Seppi wurde dadurch erst bewusst, welche Gefühle er für Johanna hegt. Er fasst neuen Mut und kontaktiert sie, um sie einzuladen, die restlichen Tage mit ihm auf dem Hof zu verbringen. Ob Johanna die Einladung annimmt und ob die Hofwoche doch noch ein glückliches Ende findet, wird sich in Seppis Hofwochenfinale am kommenden Mittwoch, dem 16. Oktober, zeigen.