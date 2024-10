Mittwochabend flimmerte die neue „Bauer sucht Frau“-Folge auf der kostenlosen Streaming-Plattform JOYN und bei ATV über die Bildschirme. Für den „sehnsüchtigen Gailtaler“ Seppi und seine drei Hofdamen, startete der Tag auf seinem Hof im Bezirk Hermagor idyllisch. Mit Futter ausgestattet besuchten sie seine Kühe auf der Weide. Im Hinblick auf die bevorstehende Entscheidung – Seppi musste eine seiner Auserwählten nach Hause schicken – gab sich Kandidatin Jaqueline gewohnt kampfbereit: „Ich werde ihm beweisen, dass ich die richtige Frau für ihn bin. Es wird Zeit, dass Seppi weiß, was ich für ihn empfinde.“

Ihre Taktik: Den 32-jährigen Landwirt mit Komplimenten zu seinen „wunderschönen Augen, in denen man sich verlieren kann“ zu überschütten. Mit Erfolg: „Ich war erstmal paff. Das hat noch nie eine Frau zu mir gesagt“, sagte Seppi. Und auch die Zukunftspläne der Turteltauben ähneln sich. Jaqueline wünscht sich „eine Traumhochzeit, maximal drei Kinder und ein Leben am Bauernhof“.

Zwischen Seppi und Jaqueline stimmt die Chemie © KK/ATV

„Wir haben zwei unterschiedliche Lebensmodelle“

Trotzdem versetzte die bevorstehende Entscheidung Seppi in „einen Ausnahmezustand der Gefühle“. Mit Tränen in den Augen und sichtlich aufgelöst berichtete er von seinem Dilemma: „Ich werde Ulrike nach Hause schicken. Sie ist die Favoritin meines Herzens, aber mein Kopf sagt mir etwas anderes. Es hat keinen Sinn, wir haben zwei unterschiedliche Lebensmodelle. Sie reist alleine durch die Welt und ich hocke alleine zu Hause am Hof. Es fühlt sich an, als hätte sich meine ursprüngliche Favoritin gerade in Luft aufgelöst.“

Ulrike zeigte sich unterdessen gefasster: „Ich will mich nicht verändern, deshalb ist es die beste Entscheidung. Sonst verbaue ich ihm seine Zukunft, und er mir die meine.“ Auf diese vorerst letzte Unterhaltung mit Ulrike angesprochen, stürmte Seppi schniefend davon: „Ich will dazu nichts sagen.“

„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Zurück am Hof, hatte er seine Gefühle noch immer nicht unter Kontrolle. Anstatt sich von Ulrike zu verabschieden, rannte er mit Tränen in den Augen an den Damen vorbei, schlug die Türe lautstark hinter sich zu und fuhr ohne Erklärung vom Hof. Während sich Jaqueline verständnisvoll zeigte, war Marina sichtlich irritiert: „So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt.“

Wie es für Seppi und die Damen weitergehen wird, zeigt sich in der nächsten Folge. Diese befürchten, dass er das „Projekt Traumfrau“ abgebrochen hat, hoffen jedoch, dass er gutgelaunt an den Hof zurückkehren wird.