Am 29. Mai um 20.15 Uhr startet auf der Streaming-Plattform Joyn und ATV die 21. Staffel der Reality-Datingshow „Bauer sucht Frau“. Moderatorin Arabella Kiesbauer versucht 15 Bäuerinnen und Bauern, die sich auf das Liebensabenteuer vor dem Fernsehpublikum einlassen, mit den Kandidaten und Kandidatinnen zu verkuppeln, die sich für die Liebessuchenden bewerben. In den beiden Vorstellungsfolgen am 29. Mai und 5. Juni präsentieren sich die Kandidaten und Kandidatinnen dem Streaming- und Fernsehpublikum. Im Rahmen dessen besucht Kiesbauer die Bauernhöfe in ganz Österreich. Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern empfangen sie und erzählen ihr von ihren Erwartungen an die zukünftigen Partner und Partnerinnen. Attribute wie hilfsbereit, tierlieb, abenteuerlustig und einfühlsam stehen bei den Singles besonders hoch im Kurs.