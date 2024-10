Die Chefredaktion von Gault&Millau unter der Leitung von Martina und Karl Hohenlohe zeichnet jährlich im Zuge der Erstellung des Hotelguides die besten Hotels Österreichs aus. Darunter befindet sich nun auch ein Osttiroler Hotel. „Das Belmonte Boutique Hotel in Sillian überzeugt durch seine herausragende Architektur, die herzliche Atmosphäre und die perfekte Balance zwischen Modernität und Gemütlichkeit. Die Gäste schätzen die elegante Einrichtung ebenso wie die Möglichkeit, in der Ruhe der Osttiroler Berge vollkommen abzuschalten“, so die Redaktion von Gault Millau. Verliehen wurde die Auszeichnung durch Karl und Martina Hohenlohe im Palais Coburg in Wien.