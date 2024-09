Nach acht Jahren Bauzeit konnten die Arbeiten zum Hochwasserschutz für die Gemeinden Heinfels und Sillian an der Drau fertiggestellt werden. Insgesamt 11,6 Millionen Euro wurden für den Schutz von rund 100 Gebäuden und 1300 Personen, der Verkehrsinfrastruktur, gewässerökologische Maßnahmen sowie die Attraktivierung des Flussbereichs für die Bevölkerung in die Hand genommen. Die Fertigstellungsfeier findet am 21. September um 12.30 Uhr am Platz zwischen Drau und Wiere in Sillian statt. Neben Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, werden Bürgermeister Franz Sillian und Markus Federspiel, Vorstand Abteilung Wasserwirtschaft, bei der Feier dabei sein. Dekan Josef Mair wird das Projekt segnen, die Musikkapelle Sillian und die Schützenkompanie Sillian werden die Gäste empfangen.

Villgratenbach wird ebenfalls gesichert

Am Villgratenbach in Heinfels wird der zweite Bauabschnitt des Projekts Hochwasserschutz Villgratenbach in Angriff genommen. Die Spatenstich-Feier wird ebenfalls am 21. September, um 10 Uhr, am Baufeld am Villgratenbach an der L273 Villgratentalstraße vorgenommen. Dabei sein werden neben Totschnig und Geisler auch Heinfels‘ Bürgermeister Georg Hofmann sowie Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamts Lienz. Die Musikkapelle Heinfels sorgt für die Umrahmung.