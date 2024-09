Den Kreisverkehr Mitteregger Kreuz in Lienz passieren im Durchschnitt 23.000 Fahrzeuge, zu den Spitzenzeiten sind es 29.000. Der Schwerverkehr an diesem neuralgischen Verkehrsknoten nimmt stetig zu. Statistisch durchqueren 494 Sattel- und Lastzüge täglich die Stadt, wie Günter Emberger, Verkehrswissenschafter an der Technischen Universität Wien, in einem kurzen Vortrag im Rahmen einer Podiumsdiskussion darlegte.

Emberger äußerte darüber hinaus massive Zweifel an den Ergebnissen jener Transitstudien, die Kärnten im Jahr 2021 und Tirol im Jahr 2022 in Auftrag gegeben haben. Zur Veranstaltung hatte der Verein Osttirol Natur mit Obfrau Renate Hölzl in den Gemeindesaal in Amlach geladen.

Massive Kritik an den Transitstudien von Kärnten und Tirol

Die Tiroler Studie der Autoren Köll und Lechner kommt zum Schluss, dass der Transit-Schwerverkehr auf der Drautalstraße in Osttirol nur einen sehr geringen Anteil am Gesamtaufkommen ausmacht. Darum lasse sich ein Lkw-Fahrverbot über 7,5 Tonnen auf der Drautalstraße nicht rechtfertigen. „Die Studie ist immerhin öffentlich zugänglich, das macht Tirol besser als Kärnten“, sagte Emberger.

Ungenauigkeiten und der Ausfall der Zählstelle in Greifenburg, wo das Land Kärnten eine Umfahrung plant, würden in der Studie immerhin erwähnt. Allerdings basiere sie auf drei weiteren Studien, die wiederum nicht erhältlich seien. Zum Thema Zumutbarkeit von Lkw-Umwegen würde nur der wirtschaftliche Aspekt, nicht aber die Zumutbarkeit für die Bevölkerung erwähnt, monierte der Verkehrsforscher.

Günter Emberger erläuterte seine Kritikpunkte an den Verkehrsstudien © Christoph Blassnig

Noch weit kritischer sieht Emberger die Tatsache, dass eine ähnliche Studie des Autoren Gerald Höher zum Transit auf der B 100 in Kärnten von der dortigen Landespolitik unter Verschluss gehalten wird. Nach zwei Jahren Hartnäckigkeit seien ihm zwar Auszüge übermittelt worden, die aber weder den Studienautor ausweisen würden noch Seitenzahlen. Der Ausfall der Zählstelle in Greifenburg im Untersuchungszeitraum bleibe unerwähnt. Völlig untauglich sei darüber hinaus die Definition von Transit in den Unterlagen.

Zahlreiche Ausnahmen bei der Zählung von Transit-Lkw

Als Transitverkehr würde nämlich nicht jeder Lkw gewertet, der das Untersuchungsgebiet durchfährt, weil es Ausnahmegründe gibt: Schafft der Lkw die Strecke nicht in einer bestimmten Zeit, weist man ihm automatisch Ladetätigkeit zu. Auch zwar auch dann, wenn er einfach nur angehalten hatte. Nicht gezählt werden weiterhin gleich alle Lkw mit österreichischen Kennzeichen, und sogar jene mit Kennzeichen aus Nachbarländern wie Italien und Slowenien.

Und fährt ein Lkw doch mit ausländischen Kennzeichen, reicht allein ein Österreichbezug auf der Plane des Anhängers, um ihn nicht als Transitfahrzeug zu zählen. „Die Zahlen können also nicht stimmen, sondern sind um ein Vielfaches höher. Man muss die Fahrer fragen, wohin sie unterwegs sind.“

Der Lindensaal in Amlach war gut besucht © Christoph Blassnig

Raumplaner warnt vor Lkw-Lawine zwischen Tauern- und Brennerautobahn

Raumplaner Robert Unglaub vom Büro Archi Noah wies auf die Folgen der einzelnen Ortsumfahrungen auf der Ost-West-Strecke zwischen der Tauernautobahn und der Brennerautobahn (E66 beziehungsweise S46) hin. In Summe lässt sich durch den Ausbau die Fahrzeit um eine halbe Stunde verkürzen. „Die Transitfahrt auf den untergeordneten Straßen ist kostenlos. Uns muss bewusst sein, dass Frächter nur die Kosten im Blick haben und Umwege sofort in Kauf nehmen, wenn es sich finanziell für sie auszahlt.“

Robert Unglaub: „Man muss alle Ortsumfahrungen als ein Gesamtsystem betrachten“ © Christoph Blassnig

Besonders verkehrsbeschleunigend und damit einladend sei ein schnellstraßenartiger Ausbau, wie etwa neu in Percha in Südtirol oder in Lehndorf - Radlach West. Unglaub: „20 Prozent des Schwerverkehrs müssen nachweislich Transit sein, sonst hat ein Fahrverbot überhaupt keine Chance.“ Studienautoren müssten unabhängig sein, damit sie nicht das Wunschergebnis der Auftraggeber zurechtrechnen, mahnte der Diplomingenieur.

„Die Baustellen auf der Brennerautobahn und das Logistikzentrum in Villach mit Direktanbindung an den Hafen in Triest bergen große Gefahren für die Bevölkerung an der Ausweichstrecke im Drautal sowie in Ost- und Südtirol. Verkehr macht krank.“

Politische Diskussion zu Direktbus, Tempolimits und Plöckentunnel

Den Publikumsfragen stellten sich einige politische Vertreter: Bundesrat Markus Stotter (ÖVP), Landtags-Vizepräsidentin und Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) sowie die Tiroler Landtagsabgeordneten Alexander Gamper (FPÖ), Gebi Mair (Grüne) und Markus Sint (Liste Fritz).

Sint sprach sich für eine Nordumfahrung in Sillian als Tunnellösung aus und beharrte auf der Wiedereinführung eines Direktzuges nach Innsbruck zusätzlich zum Bus. Diese Busverbindung könne künftig statt mit Diesel mit Stromfahrzeugen bedient werden, Umweltministerin Gewessler habe entsprechende Förderungen entwickelt, erläuterte Gebi Mair.

Es entwickelte sich eine angeregte Diskussion © Christoph Blassnig

Alexander Gamper berichtete von der „Cash Cow“ der Geschwindigkeitsmessungen in seiner Heimatstadt Kitzbühel und riet der Lienzer Bürgermeisterin zur Einführung einer Stadtpolizei. Markus Stotter ist Bürgermeister in Oberlienz und sieht Tempolimits kritisch, wenn die Überwachung nicht gewährleistet werden kann. „Bei uns fährt einer dreimal am Tag mit 120 durch das Ortsgebiet.“

Elisabeth Blanik will sich zum Thema Mobilität künftig direkt an die Bevölkerung in Südtirol wenden. „Politisch haben wir bei unseren Nachbarn keine Unterstützung zu erwarten, leider. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.“

Deutlich und einstimmig lehnten alle politischen Vertreter den Bau eines Scheiteltunnels am Plöcken ab.