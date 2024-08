Domenik Ebner, der Bezirkssprecher der Neos, zieht eine erste Bilanz zum Ampel-Dosiersystem in Sillian, das vor einer Woche in Probebetrieb gegangen ist: „Jetzt staut es sich halt vor der Ortseinfahrt, und es fahren immer noch gleich viele Autos durch Sillian wie zuvor.“ Von vielen Einwohnern habe er gehört, dass die Grünphasen viel zu kurz sind. Der Umstand, dass die Ampel nicht auf Grün schaltet, sondern einfach das Licht ausgeht und so die Weiterfahrt signalisiert, sorge außerdem für Verwirrung bei den Autofahrern und in weiterer Folge zu unnötiger Wartezeit und Staus bei den Ampeln.